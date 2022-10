WK voetbal straks in Oekraïne? ‘Spanje en Portugal weten ook dondersgoed dat het niet realistisch is’

stadionramp indonesië Nederland­se trainer ‘in gevaarlijk­ste competitie ter wereld’: ‘Familie zat met bodyguard op de tribune’

Doden tijdens een voetbalwedstrijd, een veldbestorming, een aanval van woedende fans op de spelersbus en boten die klaarliggen om te vluchten over zee. De Nederlandse trainer Robert Alberts heeft veel meegemaakt in Indonesië, maar de stadionramp in Malang hakt erin. ‘Er móet nu iets gedaan worden aan de onveiligheid.’

3 oktober