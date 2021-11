Woede en verdriet bij Ronaldo op exclusieve kleedkamerbeelden Juventus

Juventus en Cristiano Ronaldo werden vorig seizoen in de achtste finales van de Champions League verrassend uitgeschakeld door FC Porto. In de Amazon-documentaire ‘All or Nothing’ is te zien dat het er in de kleedkamer bij de Italiaanse topclub destijds niet bepaald rustig aan toe ging.

In de reportage zijn exclusieve kleedkamerbeelden te zien van de return tegen FC Porto. Juventus had in Portugal met 2-1 verloren en stond halverwege in eigen huis ook met 0-1 achter. Dat zorgt voor frustratie, zeker bij Cristiano Ronaldo. Bij het binnenkomen van de kleedkamer foetert de Portugees: ,,We moeten veel harder werken! What the f*ck! We bakten er helemaal niets van! Niets!”

Collega-aanvaller Juan Cuadrado probeerde Ronaldo wat te kalmeren, maar slaagt daar niet echt in. ,,We moeten elkaar de waarheid vertellen. Laat ons eerlijk zijn, we speelden als sh*t! Dit is een Champions League-wedstrijd, we moeten persoonlijkheid tonen. Dat geldt ook voor mezelf.”

Andrea Pirlo, vorig seizoen trainer van Juventus, grijpt in. ,,We moeten rustig en geduldig zijn. We gaan door met deze winnaarsmentaliteit, maar zonder te bekvechten.”

Veel effect had de donderpreek van Ronaldo overigens niet. Juventus dwong nog wel een verlenging af, maar daarin ging het alsnog mis. Met tranen in de kleedkamer tot gevolg, ook bij Ronaldo. Alsof hij zich op dat moment lijkt te beseffen dat hij de Champions League met Juventus nooit zal gaan winnen.

Ronaldo, inmiddels teruggekeerd naar zijn oude liefde Manchester United, beleefde een teleurstellend einde van zijn periode in Turijn. De ‘Oude Dame’ zag haar hegemonie in Italië na tien jaar doorbroken worden door Internazionale en sneuvelde dus al in de achtste finales van de Champions League. Amazon legde dat seizoen vast in de reeks ‘All or Nothing’ - een documantaire die het streamingplatform ook al draaide bij onder meer Manchester City en Tottenham Hotspur.

