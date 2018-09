Woedende Brugge-trainer: Ons ego is groter dan dat van Ronaldo

,,Dit is een blamage. Een drama. Een schande. Schan-da-lig”, foeterde hij. ,,We waren alleen maar met onszelf bezig. Hoe mooi we zijn. Hoe goed we kunnen voetballen. Ons ego is groter dan dat van Ronaldo en Sergio Ramos. We hadden geen respect voor de basisregel van het voetbal: alles geven."

Lees ook Amateurs verrassen Club Brugge en Standard Lees meer

,,We denken dat we groter en beter zijn dan het collectief. Dat we te goed zijn. Soms vergeten we dat alles wat we op individueel vlak bereikt hebben - die prijzen, de contractverlengingen, de selecties voor je land - te danken is aan het collectief...”

De Kroaat was niet alleen hard voor zijn groep, maar ook voor zichzelf. ,,Ik ben de eerste schuldige - ik heb hier niet op geanticipeerd. Als een ploeg zó speelt, is het alsof deze groep geen trainer heeft. We hebben samen gefaald. Dit is een schande voor ons shirt. We hebben geen enkele kans gecreëerd.”

Ruud Vormer en Stefano Denswil hoefden zich de kritiek niet aan te trekken, want zij werden gespaard en ontbraken in de selectie. De van Feyenoord overgekomen Sofyan Amrabat ging in de 58ste minuut naar de kant. Arnaut Danjuma Groeneveld, opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje, mocht na de rust invallen bij de bezoekers, maar ook hij kon de pijnlijke nederlaag niet voorkomen.