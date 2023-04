Wonder blijft uit voor Bayern München tegen Manchester City na opnieuw negatieve hoofdrol Upamecano

Met samenvattingZelden zal een speler in een tweeluik in de kwartfinales van de Champions League zó ongelukkig zijn geweest als Dayot Upamecano (24) namens Bayern München tegen Manchester City. Vandaag ontsnapte hij aan erger, maar in de tweede helft besliste Erling Haaland de kwartfinale na een glijpartij van de Fransman. Het werd uiteindelijk 1-1, en nu moet City voorbij Real Madrid in de halve finales.

Het geblunder en geschutter van Dayot Upamecano werd vorige week breed uitgemeten in internationale media. Niet gek natuurlijk, want dat had een wezenlijke bijdrage in de ruime zege die Manchester City vorige week boekte op Bayern München (3-0). Maar ook in de return had de Fransman het moeilijk. In een uiterste poging van Bayern om die grote nederlaag weg te poetsen, moest Upamecano samen met Matthijs de Ligt op het Noorse fenomeen Erling Haaland letten in de omschakeling.

Maar vlak nadat Leroy Sané (ex-City) dé kans kreeg op de vroege openingstreffer, haalde Upamecano Haaland neer en kreeg hij rood. Hij werd gered door de assistent-scheidsrechter, die constateerde dat de spits van City met een knie buitenspel stond. Een kwartier later maakte Upamecano hands en schoot Haaland de toegekende strafschop wild en hoog over, zijn eerste gemiste penalty na achttien rake. Al moet daarbij gezegd worden dat de pingel (te) makkelijk gegeven werd, nadat een afstandsschot de arm van de Fransman schampte. Zo kende Upamecano een ongelukkig tweeluik, maar had hij vandaag in München óók een beetje geluk.

Volledig scherm Dayot Upamecano haalde Erling Haaland neer, maar het was buitenspel. © REUTERS

Voor het doel van City was Bayern dan weer niet gelukkig. Sané, maar ook zijn teamgenoten misten voor én na rust behoorlijke kansen. Dat is een verhaal van de laatste weken, want aan de lopende band verspeelt Der Rekordmeister punten. Dat de thuisploeg ging rusten met elf man en geen tegendoelpunt was wonderbaarlijk, maar tegelijkertijd was een treffer voor rust wel heel wenselijk om nog enigszins hoop te hebben op een eventuele comeback die Bayern-trainer Thomas Tuchel vooraf al ‘bijna een wonder’ had genoemd.

Na rust maakte Haaland, toch weer hij, aan alle pretenties een einde. Hij omspeelde de uitglijdende Upamecano en schoot keihard raak, zijn twaalfde Champions League-doelpunt dit seizoen. Hij staat nu op 35 doelpunten in totaal in die competitie, op 22-jarige leeftijd. De 1-1 van Joshua Kimmich vanaf de strafschopstip, een minuut of tien voor tijd, kwam te laat om het pure geloof in een stunt weer aan te wakkeren.

Volledig scherm © AFP

Het slechte nieuws voor Pep Guardiola is dat Nathan Aké uitviel, nadat hij na een onschuldige pass naar zijn hamstring greep. Het zal Guardiola’s ambities in deze Champions League-campagne er niet minder om maken.

Bayern-trainer Tuchel, die nog twee keer geel kreeg wegens commentaar op de opmerkelijk fluitende Clément Turpin, hield Guardiola twee jaar geleden met Chelsea nog van de eindzege af. Guardiola wil zijn al zeven jaar durende dienstverband in Manchester graag bekronen met de Champions League, wat hem tussen 2013 en 2016 met Bayern ook niet lukte. Tegenstander in de halve finale is een andere topfavoriet voor de eindzege, Real Madrid, de club die City vorig seizoen nog uitschakelde in hetzelfde stadium van het toernooi.

En zeker is dat in de finale een Milanese club opzijgezet moet worden, want Inter schakelde Benfica uit en treft stadsgenoot AC Milan in de halve finale.

Trainer Tuchel vindt dat Bayern München meer had verdiend Thomas Tuchel vond dat Bayern München woensdag in de kwartfinales van de Champions League tegen Manchester City meer had verdiend dan het gelijkspel van 1-1. ,,Het is ons gelukt de tegenstander bij vlagen onder druk te zetten”, zei Tuchel. ,,Meer nog dan we in het eerste duel ook al hadden gedaan. Maar net als vorige week hadden we geen geluk in de afwerking, waardoor we niet op voorsprong kwamen. Anders hadden we de zaak misschien nog kunnen omdraaien. Het is niet anders, helaas. Maar over de manier waarop we hebben gespeeld ben ik zeer tevreden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's over de Champions League