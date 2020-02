Wonderspits Haaland schittert opnieuw bij Dortmund

Voor de 19-jarige Haaland was het pas zijn eerste basisplaats, maar zijn cijfers zijn al duizelingwekkend. In slechts 136 minuten (één basisplaats en twee invalbeurten) voor zijn nieuwe club vond hij al zeven keer het net. Daarmee staat hij, gedeeld met onder anderen Wout Weghorst (Wolfsburg) al tiende op de topscorerslijst van de Bundesliga.

Met zeven doelpunten in zijn eerste drie optredens in de Bundesliga verbeterde de tiener een record. Gert Dörfel (Hamburger SV, 1963) en Paco Alcácar (Dortmund, 2018) maakten zes doelpunten in hun eerste drie wedstrijden in de Duitse competitie.

Haaland nam in het Signal Iduna Park de 2-0 en de 5-0 voor zijn rekening (telkens na een assist van Julian Brandt), waarna hij in de 77ste minuut zijn welverdiende publiekswissel kreeg. De andere treffers kwamen van Jadon Sancho, Marco Reus (strafschop) en Axel Witsel.

Een beetje in de schaduw van Haaland vestigde de eveneens pas 19-jarige Sancho ook een record. De Engelsman is de jongste speler ooit met 25 goals in de Duitse topcompetitie. Hij nam het record over van Horst Köppel, die in 1968 net 20 jaar was geworden toen hij z’n 25ste treffer in de Bundesliga maakte. Sancho speelde zaterdag zijn 64ste wedstrijd voor Dortmund in de competitie.

Volledig scherm Erling Haaland voegde weer twee goals toe aan zijn totaal. © AP

Bayern voorlopig aan kop

Bayern München staat voor minimaal een paar uur bovenaan in de Bundesliga. De recordkampioen won, ondanks een doelpunt van Jeremiah St. Juste, met 1-3 van FSV Mainz.

Bayern maakte op bezoek bij Mainz het verschil al in het eerste kwartier, met doelpunten van Robert Lewandowski en Thomas Müller. Thiago zorgde na een klein half uur voor de 0-3, waarna voormalig Feyenoord en Heerenveen-verdediger St. Juste vlak voor rust tekende voor de enige treffer van de thuisploeg.

Leipzig kan de koppositie vanavond weer overnemen van Bayern, maar dan moet wel de topper tegen nummer drie Borussia Mönchengladbach gewonnen worden. De aftrap in de Red Bull Arena is om 18.30 uur.

Volledig scherm Robert Lewandowski en Thomas Müller hielpen Bayern aan een vroege 0-2-voorsprong. © Torsten Silz/dpa

Schreuder klopt Bosz

Alfred Schreuder won het duel tussen de twee Nederlandse trainers in de Bundesliga. TSG 1899 Hoffenheim, de ploeg van Schreuder, won voor eigen publiek met 2-1 van Bayer Leverkusen, het elftal van Peter Bosz. Robert Skov maakte in de 65ste minuut het winnende doelpunt, ingeleid door geklungel in de defensie van Leverkusen.

De manschappen van Bosz waren na 10 minuten nog wel op voorsprong gekomen via Moussa Diaby. Andrej Kramaric trok de stand al snel weer gelijk.

Daley Sinkgraven had een basisplaats gekregen van Bosz. De linksback uit Assen werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Lucas Olario. Ook de Argentijnse aanvaller wist de eerste nederlaag van Leverkusen na de winterstop niet te voorkomen. De ploeg van Bosz staat op de vijfde plaats, met nu één punt meer dan Hoffenheim.

Eind oktober troffen de twee Nederlandse trainers elkaar ook in de Bundesliga, toen werd het 0-0 in Leverkusen.

Davy Klaassen is met Werder Bremen onder de degradatiestreep beland. De oud-Ajacied verloor met zijn ploeg met 2-1 van Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw in de basis stond. Bremen houdt in de stand alleen Paderborn en Düsseldorf onder zich.