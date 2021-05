Wordt Harry Kane de duurste speler in de geschiedenis van de Premier League?

Harry Kane heeft het bestuur van Tottenham Hotspur laten weten dat hij na dit seizoen wil vertrekken bij de Londense club. Dat meldt Sky Sports. De Engelse spits is ontevreden over het perspectief, wat betreft het pakken van prijzen. Kane staat nog drie jaar onder contract bij Tottenham, dus een megatransfer lijkt in de maak. Kan Kane de duurste voetballer in de geschiedenis van de Premier League worden?

Kane heeft aangegeven graag in Engeland te willen blijven en er is genoeg interesse voor de goalgetter. Chelsea, Manchester United en Manchester City worden allemaal genoemd als mogelijke bestemming voor Kane. Als deze drie grootmachten tegen elkaar op gaan bieden, kan Kane zomaar Harry Maguire vervangen als grootste binnenlandse transfer ooit in Engeland.

De duurste transfers van de PL

Maguire stapte in 2019 over van Leicester City naar Manchester United voor een bedrag van 87 miljoen euro. Romelu Lukaku staat momenteel op een tweede plaats. Hij verruilde Everton in 2017 voor United en dat kostte the Red Devils 84,7 miljoen. Virgil van Dijk completeert het podium met 84,65 miljoen, toen hij in 2017 van Southampton naar Liverpool ging. De transferwaarde van Kane wordt momenteel ingeschat op ongeveer 120 miljoen.

Met dat bedrag zou Kane niet alleen de duurste binnenlandse transfer worden, hij stoot ook Paul Pogba van de troon als duurste aankoop in de geschiedenis van de Premier League. Pogba werd in 2016 door Manchester United voor 105 miljoen overgenomen van Juventus. Saillant detail was dat Pogba een aantal jaar eerder nog transfervrij was vertrokken bij de Engelse recordkampioen.

Volledig scherm Paul Pogba: de duurste aankoop in de geschiedenis van de Premier League. © AP

Of Kane ook de duurste Premier Leauge-speler ooit wordt, valt nog te bezien. Dat record is momenteel in handen van Philippe Coutinho. Barcelona telde in 2018 maar liefst 135 miljoen euro neer om de aanvallende middenvelder los te weken bij Liverpool.

Harry Kane is al jarenlang één van de belangrijkste spelers van Tottenham en het Engelse nationale elftal. Dat hij een flink bedrag waard is, blijkt wel uit zijn statistieken. Kane is momenteel 27 jaar oud. Geen enkele speler in de geschiedenis van de Premier League had op deze leeftijd meer goals op zijn naam staan dan Harry Kane.

