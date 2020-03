Wormgoor: Ik heb nu elke avond een foute afspraak met Youness Mokhtar

De top 10 Hall of Fame volgens Raimond van der Gouw: van Adams tot Schmeichel

12:11 Deze week zou bekend worden welke spelers in aanmerking zouden komen voor de Hall of Fame van de Premier League, maar door het coronavirus is het evenement uitgesteld. AD Sportwereld vroeg aan voormalig Manchester United-doelman Raimond van der Gouw alvast wie er eigenlijk in die Britse Hall of Fame zou moeten staan.