Wout Weghorst liet vriendin schrikken tijdens telefoontje over interesse van Manchester United: ‘Oef’

,,Mijn eerste periode in Engeland is niet goed verlopen. Ik ben hongerig’’, zegt Wout Weghorst, die woensdag kan debuteren voor Manchester United in het competitieduel met Crystal Palace.

Weghorst werd vorige week op huurbasis overgenomen van Burnley, de Engelse club die hem het afgelopen halfjaar verhuurde aan het Turkse Besiktas. Het seizoen ervoor had de spits uit Borne met slechts twee doelpunten in twintig duels de degradatie van Burnley niet kunnen voorkomen. In Turkije ging het een stuk beter met acht treffers in zestien wedstrijden, terwijl hij tussendoor bij Oranje twee keer scoorde in een memorabel en uiteindelijk verloren WK-duel met Argentinië.

,,Het was nog niet klaar voor mij’’, vertelt Weghorst op de website van zijn nieuwe club over zijn eerste kennismaking bij Burnley met de Premier League. ,,Ik wil mezelf laten zien en het team helpen. Het gaat goed met Manchester United de laatste maanden. Ik ga alles geven en hoop onderdeel te zijn van de succesvolle weg die we zijn ingeslagen.’’

Volledig scherm Manchester United-trainer Erik ten Hag en Wout Weghorst. © Manchester United

Doelpunten maken

Leveren, heette het bij bondscoach Louis van Gaal. Voor Weghorst draait dat vooral om doelpunten. ,,Natuurlijk, ik wil scoren. Ik ben een aanvaller en ik denk dat elke aanvaller leeft om doelpunten te maken. Dat is waar je de hele week voor werkt, om het in wedstrijden te laten zien.’’

Manchester United staat vierde op de ranglijst en versloeg zaterdag, met Weghorst nog op de tribune, stadgenoot Manchester City met 2-1. Daardoor won de ploeg van coach Erik ten Hag in alle competities samen al negen duels op rij. Woensdagavond staat de uitwedstrijd bij Crystal Palace op het programma.

Volledig scherm Wout Weghorst met zijn kinderen op de tribune tijdens de derby tussen Manchester United en Manchester City. © Viaplay

Telefoontje

Weghorst vertelt op de site van United ook over het moment dat hij hoorde dat de club geïnteresseerd was. ,,Dat is nu ruim een week geleden. Mijn zaakwaarnemer belde toen ik bij mijn vriendin was. Zij schrok een beetje toen ze mijn gezicht zag, want ik reageerde van ‘oef'. Dat was een speciaal moment. Heel leuk natuurlijk.”

Weghorst praat ook over zijn spel, over het hoge druk zetten, wat hij veel deed bij Burnley. ,,Ja, ik denk dat dat een van mijn kwaliteiten is. Zeker zonder bal druk zetten op de tegenstander, actief zijn. Dat kan ik en dat is ook de manier waarop de trainer wil spelen. Hij wil agressief spelen, hoog spelen, de ballen snel veroveren. En ik denk dat ik het team daarbij kan helpen.”

Nummer 27 Weghorst gaat bij United spelen met rugnummer 27 en heeft daar een speciale verklaring voor. ,,Ik heb natuurlijk gekeken welke nummers er nog vrij waren. En twee plus zeven is negen, en dat is het rugnummer van een spits. Ik had er een gevoel bij.’’ Nummer 27 was echter niet helemaal vrij. Alex Telles, de aan Sevilla verhuurde Braziliaan, is de eigenlijke drager van het nummer bij United. ,,Ik heb contact met hem opgenomen en gezegd dat het voor mij belangrijk was en uiteindelijk was het geen probleem.’’

Willem van Hanegem heeft er alle vertrouwen in dat Weghorst belangrijk gaat zijn voor United:

