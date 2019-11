Xabi Alonso vrijgesproken van belastingfraude

Nieuwe regel voorkomt wereldgoal Hannover: ‘Lullig, maar is niet anders’

13:24 De wedstrijd Hannover 96 - Darmstadt in de tweede Bundesliga was gisteravond het toneel van een bizar tafereel. Vijf minuten voor tijd leek Marc Stendera met een uithaal in de kruising de maker van de 2-2 voor de thuisclub. Het stadion ontpopte zich tot totale euforie, maar een minuutje later werd de goal afgekeurd na inmenging van de VAR.