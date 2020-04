Xavi doneert 1 miljoen euro aan ziekenhuis in Barcelona

‘Hervatting Bundesliga in eerste of tweede weekend van mei’

14:03 De hoogste twee competities in Duitsland willen het seizoen in het eerste of tweede weekeinde van mei achter gesloten deuren hervatten. In de resterende weken tot 30 juni willen de clubs de competities dan afronden met zo min mogelijk doordeweekse speelronden, zo zouden de 36 clubs volgens Kicker overeengekomen zijn.