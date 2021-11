Xavi Hernández krijgt heldenonthaal bij Barça: ‘Ik heb veel geleerd van Rijkaard en Van Gaal’

VIDEOXavi Hernández is terug bij FC Barcelona. De opvolger van Ronald Koeman als coach van de Catalaanse club werd vanmiddag gepresenteerd in Camp Nou.

Bijna tienduizend fans begroetten Xavi in het stadion van FC Barcelona. Als een soort verlosser werd hij onthaald: ,,Ik wil niet emotioneel raken, maar ik ben erg emotioneel. Ik heb kippenvel. We zijn de beste club ter wereld en we zullen hard werken. Barça kan zichzelf niet toestaan ​​om gelijk te spelen of te verliezen. We moeten alle wedstrijden winnen", zo waren de eerste woorden van de voormalig Barça-middenvelder.

De inmiddels 41-jarige Spanjaard werd luidkeels toegezongen door de aanwezige fans: ,,Dit is een droom die uitkomt. In 2015 was het mijn droom om terug te keren en ik keer terug met maximale verantwoordelijkheid, maar met veel enthousiasme. Ik wil snel beginnen. Ik voel dat Barça mijn thuis is, maar ik weet dat ik een heel grote verantwoordelijkheid heb. Ik weet dat ik op een moeilijk moment kom voor de club, maar ik voel me voorbereid", aldus Xavi, die nog samenspeelde met Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba en Marc-André ter Stegen.

Volledig scherm Xavi Hernández. © EPA

FC Barcelona staat momenteel negende in La Liga met elf punten minder dan koploper Real Sociedad. De nieuwe coach snapt dan ook de druk die op hem ligt, niet in de laatste plaats omdat hij veelvuldig wordt vergeleken met Pep Guardiola: ,,Met hem vergeleken worden is een compliment, hij is de beste coach ter wereld. Frank Rijkaard, Louis van Gaal, Guardiola, Luis Enrique: ik heb veel van hen geleerd. Ik ben door veel coaches gevoed.”

Naast de huidige stand op de ranglijst zijn ook de talloze blessures een bron van zorg bij Xavi. Onder anderen Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Sergio Agüero zijn langere tijd uit de roulatie: ,,Veel spelers moeten zien te herstellen van blessures. Natuurlijk is de wintertransfermarkt een van de gespreksonderwerpen. We maken ons zorgen, maar we gaan proberen alle spelers zo fit mogelijk te krijgen", aldus de nieuwe Barça-coach, die niet over zijn voorganger wilde spreken: ,,Ik kan niet praten over een situatie waar ik niet bij ben geweest.”



Het verlengen van het contract van Dembélé, die in 2017 voor 135 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, is voor Xavi een prioriteit: ,,Hij kan een van de beste spelers ter wereld zijn op zijn positie. Het hangt van hem af.”

Volledig scherm Xavi Hernández. © REUTERS

Xavi speelde 767 wedstrijden voor het eerste team van Barcelona. Daarmee is hij de speler met de meeste wedstrijden voor de Catalaanse club na Lionel Messi (778 wedstrijden). Naast Al-Sadd, waar hij de laatste jaren van zijn carrière vertoefde, speelde hij nooit voor een andere club.

De inmiddels 41-jarige Xavi beleefde ongekend veel successen met Barça. Zo werd hij maar liefst acht keer kampioen van Spanje terwijl in 2006, 2009, 2011 en 2015 de Champions League werd gewonnen. Ook de Europese Supercup (twee keer), de wereldbeker (twee keer), de Spaanse beker (drie keer) en de Spaanse Supercup (zes keer) werd door FC Barcelona veroverd met Xavi in de gelederen.

