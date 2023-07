Xavi Simons maakt in verloren oefenduel officieus debuut voor RB Leipzig

Marokko ook bij Onder 23 op roze wolk: ticket naar Olympische Spelen na zege Afrika Cup met eredivisie­spe­lers

Met drie voetballers uit de eredivisie heeft het Marokkaanse elftal de Afrika Cup voor spelers onder 23 jaar gewonnen. In de finale in Rabat was de ploeg na verlenging met 2-1 te sterk voor Egypte. PSV’er Ismael Saibari begon de wedstrijd in de basis. Younes Taha van FC Twente en Couhaib Driouech van Excelsior startten op de bank.