Xavi Simons met vertrouwen naar Oranje na heerlijke goal voor RB Leipzig tegen Union Berlin

In de eerste helft waren er weinig kansen voor beide teams in het Stadion An der Alten Försterei in Berlijn, maar vijf minuten na rust brak Xavi Simons de wedstrijd open. Na een kort tikje van Benjamin Henrichs schoot hij de bal van achttien meter strak in de kruising: 0-1. In de laatste vijf minuten liep RB Leipzig via twee doelpunten van de Sloveense invaller Benjamin Šeško nog uit naar een 0-3 overwinning.



Union Berlin was na 64 minuten met tien man komen te staan na rood voor spits Kevin Volland. Danilho Doekhi deed de hele wedstrijd mee bij Union Berlin, waar de verrassende Deadline Day-aanwinst Leonardo Bonucci (36) op de bank bleef. Sheraldo Becker ontbrak in de selectie met een spierblessure.