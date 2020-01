'Xavi stapt mogelijk toch in als trainer van Barça’

Eerder polste de clubleiding van Barcelona Xavi Hernández al. De voormalig middenvelder van de club is trainer van Al Sadd en wil zich met zijn werkgever eerst concentreren op de bekerfinale in Qatar van vrijdag tegen Al Duhail. Mogelijk dat Xavi daarna alsnog ingaat op het aanbod van zijn oude club, melden bronnen aan persbureau Reuters.



De positie van Valverde is onder druk komen te staan na de nederlaag van FC Barcelona in de Spaanse Super Cup tegen Atlético Madrid. Valverde kreeg de vorige twee seizoenen al veel kritiek na de uitschakeling in de Champions League. In 2018 gebeurde dat in de kwartfinale tegen AS Roma en in 2019 in de halve finale tegen Liverpool. Beide keren verspeelde Barcelona een grote voorsprong die was opgebouwd in de eerste wedstrijd.