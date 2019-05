Xavi zet punt achter zijn carrière: de hoogtepunten op een rij

Barcelona-legende en Spaans oud-international Xavi Hernandez heeft definitief een punt achter zijn voetbalcarrière gezet. Gisteren speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Al Sadd uit Qatar. Hij verloor in de Aziatische Champions League met 2-0 bij Persepolis in Iran. De hoogtepunten uit zijn carrière op een rij.

Zijn debuut bij Barcelona

Op 24 maart 1998, op achttienjarige leeftijd, maakte Xavi zijn debuut in het eerste elftal van FC Barcelona. Hoewel Louis van Gaal destijds de hoofdtrainer was, liet de Nederlander door verloop van omstandigheden zijn assistent Jose Mourinho aan het roer staan voor de halve finale in de Copa Catalunya tegen Unio Esportiva Lleida. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen.

Zijn eerste goal bij Barcelona

Naast zijn debuut een ander voor de hand liggend hoogtepunt uit zijn carrière. Zijn eerste goal in het tricot van Barcelona was in de Spaanse Supercup tegen Mallorca. Xavi tekende voor de 2-1, maar het mocht niet meer baten voor de Catalanen. De wedstrijd werd met die cijfers verloren.

2-6 in Bernabeu

Één van de meest memorabele wedstrijden uit zijn voetbalcarrière werd gespeeld op 2 mei 2009. De wedstrijd werd gekenmerkt door het tiki-taka voetbal uit het Pep Guardiola-tijdperk. Tegen rivaal Real Madrid werd het 2-6. Xavi was de absolute uitblinker met vier assists.

Wembley, 2011

De Champions League-finale van 2011 is één van de mooiste momenten van Xavi op het Europese podium. Manchester United was de tegenstander in de Champions League-finale op Wembley. The Red Devils wilden de nederlaag in de finale van twee jaar ervoor wreken, maar waren wederom geen partij voor Xavi en consorten.

100 procent passnauwkeurigheid

Een veelzeggend statistiek. In de kwartfinales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain in 2013 kwamen alle 96 passes van Xavi aan. Daarmee is hij nog steeds een van de weinige spelers die een 100 procent passnauwkeurigheid op hun naam hebben kunnen schrijven.

Wereldkampioenschap

Ook met Spanje beleefde de Barcelona-legende zijn successen, met als absoluut hoogtepunt het wereldkampioenschap van 2010. Nederland moest het in de finale ontgelden en verloor met 1-0.

Prijzenkast