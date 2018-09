Yaya Touré (35) keert terug bij Olympiakos

Touré verliet Olympiakos twaalf jaar geleden voor AS Monaco en voetbalde later voor FC Barcelona en Manchester City. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik terug zou keren. Ik heb een speciale relatie met deze club. Het is een eer om terug te zijn", zegt de speler uit Ivoorkust.



Olympiakos eindigde vorig seizoen als derde in de competitie. Dat was het slechtste resultaat in 23 jaar voor de club die in 22 jaar twintig keer kampioen werd.