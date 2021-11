Zaakwaarnemer Barça-talent haalt uit naar Kluivert: ‘Hij moet dat niet zeggen’

,,Ilias is niet de nieuwe Messi en zelfs als hij dat wel was, zou dat ook niet gezegd moeten worden. Messi-zijn is praktisch onmogelijk”, zei Gaggioli in gesprek met het Spaanse radiostation SER . ,,Hij is een geweldige speler met een enorm potentieel. Ze leiden hem goed op bij Barcelona.”

Gaggioli vindt dat ‘niet de manier’ om over de jonge Akhomach te spreken. ,,Ik ging na die uitspraak met de familie van Ilias praten", vertelt de zaakwaarnemer. ,,We hebben toen alles even recht gezet. Ilias is Ilias, een andere speler dan Messi. Patrick had het bij het verkeerde eind. Ik zeg het in het openbaar omdat ik het kan: ik heb niet veel vertrouwen in hem, en het is absoluut niet de bedoeling om een jonge speler met Messi of elke andere speler te vergelijken. Ilias weet zelf heel goed wat zijn pad is.”