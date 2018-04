'Ze willen Zlatan, ik geef ze Zlatan'

,,De fans vroegen om iets, ik gaf ze Zlatan'', zei de immer bescheiden Zlatan Ibrahimovic na afloop van zijn eerste wedstrijd in de Major Soccer League (MLS). Met een weergaloos afstandsschot vanaf dertig meter laat Ibra er geen twijfel over bestaan: hij is niet de plas overgestoken om uit te bollen. Maar hoe debuteerde de Zweed bij zijn vorige clubs? Een overzicht.

Door Victor-Jan Vanparijs

Malmö (1999)

De carrière van Zlatan begon in zijn geboortestad Malmö. Op zijn vijftiende tekende hij er zijn eerste profcontract, om in 1999 bij het eerste elftal terecht te komen. In dat seizoen speelde hij zes wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren. Di Blåe eindigden teleurstellend dertiende en degradeerden uit de Allsvenskan. Pas op het tweede Zweedse niveau, de Superettan, ontpopte Zlatan zich tot sterkhouder. De lange Zweed scoorde er twaalf keer in 26 wedstrijden. Ondanks concrete interesse van Arsenal koos hij in 2001 voor Ajax.

Ajax (2001)

Op 8 augustus 2001 maakte Zlatan zijn debuut voor Ajax, in de met 1-3 verloren thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Celtic. De toen 20-jarige Ibrahimovic was gevaarlijk met een schot vanaf twintig meter. Zijn eerste doelpunt in het shirt van de Amsterdammers maakte hij op 26 augustus 2001 in De Kuip tijdens de Klassieker tegen Feyenoord. In 2004 vertrok de Zweed op de laatste dag van de transferperiode naar Juventus. ,,Ajax was de enige club waar ik plezier heb gehad. De andere zijn te serieus'', liet hij in 2012 optekenen.

Juventus (2004)

Volledig scherm © REUTERS Na Ajax stond een wisselvallige periode bij Juventus op het programma. Door een blessure van David Trezeguet kreeg Ibra meteen zijn kans in de basiself, en maakte zestien doelpunten in zijn eerste seizoen. De twee seizoenen nadien veranderde zijn rol: hij werd een belangrijkere pion in de opbouw en minder als targetman uitgespeeld. De fans hadden het na een tijdje wel gezien met Zlatan, vanwege zijn mindere prestaties in belangrijke wedstrijden. Dankzij het grote Calciopoli-schandaal werd Juventus naar de Serie B verwezen. Zlatan koos eieren voor zijn geld en trok naar Internazionale.

Inter (2006)

Op 26 augustus 2006 debuteerde Ibrahimovic in het shirt van Internazionale in de gewonnen supercup tegen AS Roma. Twee weken later scoorde hij in zijn competitiedebuut tegen Fiorentina. Verder besliste hij in zijn eerste seizoen twee keer de derby van Milaan, won hij met Inter de Serie A én werd hij topscorer bij de Nerazzurri.

Barcelona (2009)

Quote Je hebt een Ferrari gekocht, maar rijdt ermee zoals een Fiat Zlatan Ibrahimovic tegen Pep Guardiola Na de succesvolle jaren bij Inter lag er in Camp Nou een vijfjarig contract klaar voor de 28-jarige Zweed. Op 23 augustus 2009 maakte Ibra zijn debuut in de Spaanse supercup tegen Athletic Bilbao. De Zweed bracht Lionel Messi in stelling voor een doelpunt. De supercup werd na twee wedstrijden uiteindelijk met 5-1 gewonnen. In zijn eerste competitiewedstrijd was de Zweed meteen goed voor een treffer. De daaropvolgende vier wedstrijden vond Ibra ook steeds de netten: geen enkele andere speler van de Blaugrana wist in zijn eerste vijf competitiewedstrijden de netten te vinden. Zijn vijfjarig contract diende hij allerminst uit. Een verzuurde relatie met toenmalige trainer Pep Guardiola lag aan de basis van het vertrek van de Zweed. ,,Je hebt een Ferrari gekocht, maar rijdt ermee zoals een Fiat'', zei Ibrahimovic over de manier waarop Guardiola hem gebruikte. In augustus 2010 vertrok hij naar AC Milan op huurbasis.

AC Milan (2010)

Zijn debuut in het shirt van de Rossoneri was minder succesvol: hij miste op 11 september een penalty in zijn eerste wedstrijd. Vier dagen later scoorde hij wel in de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Auxerre. In 2011 nam AC Milan de Zweed definitief over, waarna hij topscorer werd in de Serie A met 28 doelpunten in 32 wedstrijden.

Paris Saint-Germain (2012)

Volledig scherm © REUTERS Ibra scoorde meteen bij zijn debuut voor PSG, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen D.C United. Ook in de eerste wedstrijd die er om ging, was de Zweed meteen trefzeker. Met twee doelpunten boog hij een 0-2 achterstand om in een 2-2 gelijkspel in zijn eerste competitiewedstrijd met PSG. Bij de Franse miljoenenformatie werd hij de eerste speler die voor zes clubs wist te scoren in de Champions League. Zijn passage in de lichtstad is zonder meer zijn meest succesvolle periode tot dusver: 113 goals in 122 wedstrijden en vier landstitels. Hij nam afscheid op Twitter met de woorden ,,Ik kwam als een koning en vertrok als een legende.'' Op zijn Zlatans.

Manchester United (2016)