Zege Antwerp voor EL-duel met AZ

Union Berlin bij Bundesliga-de­buut hard onderuit tegen Leipzig

20:04 Union Berlin heeft zijn debuut in de Bundesliga afgesloten met een forse nederlaag. De ploeg uit de Berlijnse wijk Köpenick ging in het eigen Stadion An der alten Försterei met 4-0 onderuit tegen RB Leipzig. De ploeg van de Zwitserse coach Urs Fischer zocht verwoed naar het allereerste doelpunt in de Bundesliga, maar werd vooral in de verdediging afgetroefd.