Zeker elf Europese landen op WK vrouwen in 2023

Guardiola looft concurrent Aké bij moeilijk scorend City

21 december Manchester City lijkt vooralsnog niet van plan de selectie te versterken in de aanstaande transferperiode. Hoewel zijn selectie met name in aanvallend opzicht tekort schiet, denkt coach Pep Guardiola niet dat er aanvallers bijkomen. ,,Dat ligt vanwege de wereldwijde economische situatie niet voor de hand. Alle clubs hebben het moeilijk, wij zijn geen uitzondering."