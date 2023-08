Zelfs EK-zorgen voor Jurriën Timber: Mikel Arteta rekent dit seizoen helemaal niet meer op de verdediger

Het was al bekend dat Timber een operatie moest ondergaan, maar daarbij meldde de club uit Londen aanvankelijk niet hoe lang de Oranje-international nodig zou hebben voor zijn herstel. Timber moet zich gezien de uitspraken van Arteta al enigszins zorgen maken over deelname aan het EK in Duitsland van volgend jaar zomer.

„Het is een grote tegenvaller, vooral voor hem zo snel na zijn komst”, zei Arteta in aanloop naar het competitieduel met Crystal Palace van maandag. „Maar ook voor ons als club. We hebben hem met duidelijke bedoelingen gehaald en het was duidelijk wat hij aan het team toevoegde. Nu missen we hem de rest van het seizoen, terwijl hij ons op verschillende plekken in de verdediging had kunnen helpen.”

Mocht het inderdaad zo zijn dat Timber het hele seizoen niet meer in actie komt voor Arsenal, dan is de kans groot dat dat ook gevolgen heeft voor zijn EK. Een speler zonder wedstrijdritme is relatief onaantrekkelijk voor bondscoach Ronald Koeman en de concurrentie achterin bij Oranje is groot.

De Spaanse coach zei verder dat Arsenal niet direct de transfermarkt opgaat voor een vervanger van de van Ajax overgekomen Timber. “Ik denk vooral aan welke spelers we nu nog beschikbaar hebben. Het aantal mogelijkheden is erg klein, maar dat biedt kansen voor iedereen. Iedereen moet klaar zijn om te kunnen spelen.”

Arsenal nam de 22-jarige Nederlander deze zomer voor 40 miljoen euro over van Ajax. Bij de nummer 2 van afgelopen seizoen stond Timber in de eerste twee officiële wedstrijden meteen in de basis, als linksback. In de competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest viel Timber zaterdag vlak na rust geblesseerd uit. Hij liep schade op aan de voorste kruisband van zijn rechterknie.

Reactie Timber

,,Ik baal ervan dat mijn blessure ernstiger is dan verwacht, vooral na het warme welkom dat ik heb gekregen", schrijft Timber op zijn Instagram-account. ,,Ik wilde jullie terugbetalen op het veld, maar dat zal de komende tijd niet mogelijk zijn. Ik ben gezegend met veel geweldige mensen om me heen, samen zullen we er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te komen. Voorlopig zal ik ons team natuurlijk vanaf de tribune steunen. Bedankt dat ik me in zo’n korte tijd thuis heb gevoeld.”

