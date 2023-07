Željko Petrović gaat Patrick Kluivert assisteren bij het Turkse Adana Demirspor

Oud-kee­per van Feyenoord ligt al drie dagen in ziekenhuis na bezoekje aan Amerikaan­se dierentuin

Een bezoekje aan de dierentuin is voor Nick Marsman niet goed afgelopen. De voormalig Feyenoord-doelman belandde in Amerika in het ziekenhuis nadat hij werd gebeten door een giftige spin.