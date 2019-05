Zenit voor vijfde keer kampioen van Rusland

Personele problemen Liverpool stapelen zich op in aanloop naar Barça

11:38 Liverpool moet het dinsdag in de return van de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona zonder spits Roberto Firmino doen. Jürgen Klopp bevestigde dat hij geen gebruik kan maken van de aanvaller, die een belangrijke speler is in het elftal van de Duitse trainer. Firmino kampt met een spierblessure.