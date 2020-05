Zes dingen om je op te verheugen voorafgaande aan de herstart van de Bundesliga

Meteen een derby

De sfeer zal zonder publiek uiteraard minder zijn, maar het affiche is zoals altijd beladen. In de eerste speelronde na de onderbreking staat meteen de Kohlenpottderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 op het programma. Eerder dit seizoen speelden de rivalen doelpuntloos gelijk. De derby in november 2017 was een van de vele ontmoetingen tussen beide ploegen die uitliep op een spektakel. Het Borussia Dortmund van Peter Bosz stond al na 25 minuten met 4-0 voor, maar gaf de voorsprong volledig uit handen en speelde uiteindelijk met 4-4 gelijk.

Volledig scherm Extase bij Schalke na de 4-4. © AP

De strijd aan kop

Voor Bayern München is er alles aan gelegen om voor de achtste keer op rij de landstitel te veroveren en zich zo voor de dertigste keer tot kampioen te kronen. Anders dan de andere jaren is de hegemonie van de Rekordmeister dit seizoen beduidend minder. Bayern moest na tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft, wat het ontslag van Niko Kovac inluidde, opeens in de achtervolging. De topclub heeft inmiddels de schade gerepareerd, maar het verschil is nog overbrugbaar. De voorsprong op RB Leipzig bedraagt vijf punten, terwijl Borussia Dortmund op vier punten nadert.

Het fenomeen

Juist Dortmund beschikt over een speciaal wapen. Die Schwarzgelben zijn sinds de winterstop in de in het bezit van de Noorse doelpuntenmachine Erling Braut Haaland. Het wonderkind, nog altijd pas negentien jaar, scoorde al twaalf keer in elf optredens voor zijn nieuwe club. Vijf keer kwam hij als invaller binnen de lijnen. Hij is niet de enige sensatie in dienst van Dortmund. Als rechtsbuiten legt Jadon Sancho soortgelijke prestaties op de mat. De twintigjarige Engelsman was dit seizoen al bij 29 doelpunten betrokken: hij scoorde zelf veertien keer en gaf vijftien assists.

Volledig scherm Het droomkoppel Jadon Sancho en Erling Haaland. © BSR Agency

De topscorersstrijd

Hoewel Haaland mensen al vaak met open mond heeft achtergelaten, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij zich binnen een halfjaar al kroont tot de topscorer van de Bundesliga. Die strijd lijkt te gaan tussen twee andere topspitsen: Robert Lewandowski en Timo Werner. Momenteel gaat de Pool, die drie van de laatste vier keer beslag legde op de topscorersprijs, aan kop met 25 doelpunten, maar Werner volgt hem met 21 goals. Lewandowski ontbrak de laatste wedstrijden vanwege een scheenbeenblessure, maar inmiddels lijkt de spits hersteld.

De Nederlanders

Er zijn volop Nederlanders actief in ons buurland. In totaal spelen er veertien Nederlanders op het hoogste niveau. Joshua Zirkzee kreeg voor de coronacrisis al veel speeltijd bij topclub Bayern München, terwijl collega-spits Wout Weghorst een vaste waarde is bij VfL Wolfsburg. Ook Javairo Dilrosun, Karim Rekik (beiden Hertha BSC), Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg), Jeremaiah St. Juste, Jean-Paul Boëtius, Jeffrey Bruma (allen FSV Mainz), Bas Dost (Eintracht Frankfurt), Daley Sinkgraven (Bayern Leverkusen) en Davy Klaassen (Werner Bremen) kunnen zich verheugen op de herstart. Voor laatstgenoemde zal het flink aanpoten worden, aangezien Werder Bremen op de voorlaatste plaats staat. De club is vier punten verwijderd van play-offs voor promotie/degradatie.

Volledig scherm Wout Weghorst. © BSR Agency

De resterende Europese tickets

Ook vanaf de bank is Nederland vertegenwoordigd bij onze oosterburen. Peter Bosz bezet met Bayer Leverkusen de vijfde plaats. Voor opnieuw directe plaatsing voor de Champions League zal zijn ploeg minimaal één plaats moeten stijgen. Dat lijkt te doen, want het verschil met nummer vier Borussia Mönchengladbach bedraagt twee punten. Ook Alfred Schreuder zal met nummer negen Hoffenheim nog altijd azen op Europees voetbal. De achterstand op plaats zes, die recht geeft op plaatsing voor de groepsfase van de Europa League, is eveneens slechts twee punten.

Bekijk hier de volledige stand:

Volledig scherm De stand in de Bundesliga. © AD