Zes punten in mindering voor Linz wegens niet naleven coronaregels, koppositie kwijt

Oostenrijk hervat voetbal met bekerfinale

Vanaf vrijdag wordt er weer gevoetbald in Oostenrijk. Als eerste staat de bekerfinale op het programma, tussen Salzburg en Austria Lustenau, dat op het tweede niveau uitkomt. Ook daar gelden, als bijvoorbeeld in de Duitse Bundesliga, strenge protocollen en is publiek niet welkom. ,,Een uitdaging om alles goed te doen, want juist bij een finale gaan emoties een grote rol spelen”, zei bondsvoorzitter Bernhard Neuhold. ,,Maar bijvoorbeeld bij het maken van een doelpunt moeten de spelers het hoofd erbij houden en niet te enthousiast juichen.”



Dinsdag wordt de competitie hervat.