Zes spelers Flamengo besmet met coronavirus

De winnaar van de Copa Libertadores en Braziliaans kampioen van vorig seizoen verblijft al bijna een week in Ecuador, waar het donderdag in de derde speelronde van de Libertadores in Quito met 5-0 ten onder ging tegen Independiente del Valle.

,,Het gaat goed met me, naar omstandigheden’’, zegt Ribas in een video die hij zondag publiceerde. ,,Ik heb wat keelpijn en mijn in mijn lichaam, maar verder niks. De laatste dagen zijn heel moeilijk geweest, na de verschikkelijke wedstrijd die we speelden in Quito, en dan nu dit bericht. Ik weet dat ik risico loop, door mijn huis te verlaten en mijn beroep uit te oefenen. Maar het is een heel vervelend moment. Ik vertrouw erop dat dit ons sterker maakt en dichter bij elkaar brengt.’’