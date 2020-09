Zestienjarig talent in Estland na ruim tien seconden gewisseld

Voor AS Roma dreigt een reglemen­tai­re nederlaag

21 september Voor AS Roma, de club van Rick Karsdorp en Justin Kluivert, dreigt een reglementaire nederlaag van 3-0 in de openingswedstrijd afgelopen zaterdag tegen Hellas Verona (0-0). In dat duel speelde middenvelder Amadou Diawara aan Romeinse kant mee. Hij blijkt echter voor de hoofdmacht nog niet speelgerechtigd.