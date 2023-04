Zeven doelpunten bij Londense derby Crystal Palace - West Ham United

Met video ‘Ballen­fluis­te­raar’ Wout Weghorst heeft cruciale rol op Wembley: ‘Psycholo­gi­sche oorlogsvoe­ring, ik moest het proberen’

Licht geïrriteerd reageerde Wout Weghorst gisteravond op een vraag over zijn cruciale aandeel in de strafschoppenserie op Wembley in de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion. ,,Typisch Nederlands”, vond de 30-jarige spits van Manchester United, om vervolgens zijn rol gedetailleerd toe te lichten.