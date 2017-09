Zidane: De 'echte' Ronaldo had er vanavond vier gemaakt

Desondanks bleek hij in vorm, al vond coach Zinedine Zidane dat nog wel meevallen. ,,Natuurlijk was hij goed, maar de 'echte' Ronaldo had er in deze wedstrijd vier gemaakt. Je ziet wel dat hij ritme mist. Maar dat is een kwestie van tijd.'' Verder was de Fransman vol lof. ,,Cristiano is de beste van de wereld. Hij staat er als we hem nodig hebben en scoort altijd. We weten wat hij ons te bieden heeft. En dat is heel veel.''