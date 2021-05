Zidane lijkt te vertrekken bij Real Madrid: ‘Tijd om dingen te veranderen’

Real Madrid raakt Kroos kwijt in Spaanse titel­strijd

14 mei Real Madrid moet het in de beslissende fase van de strijd om de Spaanse titel doen zonder Toni Kroos. De Duitse middenvelder moet in isolatie, omdat hij contact heeft gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Real Madrid speelt zondag in Bilbao tegen Athletic en sluit de competitie een week later af tegen Villarreal.