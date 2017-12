Zidane steunt Benzema 'tot de dood'

Zinedine Zidane staat als een blok achter zijn bekritiseerde spits Karim Benzema. De Fransman scoorde dit seizoen in La Liga nog maar twee keer in 11 duels. In aanloop naar de finale op het WK voor clubs morgen tegen Gremio krijgt Benzema een steuntje in de rug van zijn trainer.