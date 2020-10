Zidane weer enige tijd zonder ‘geïrriteerde’ Hazard

,,Hij was in goede vorm voor de wedstrijd. We waren blij met hem en hij oogde ook tevreden. Maar hij liep iets op tijdens de training, wat altijd kan gebeuren als je enige tijd niet hebt gespeeld.”

Vermoedelijk is Hazard er drie tot vier weken niet bij, waardoor hij naast de competitiewedstrijd van zondag tegen Levante ook de drie aankomende interlands met België aan zich voorbij moet laten gaan. ,,Hij is niet blij, maar hij weet ook dat dit niet iets groots is. We moeten dus rustig blijven”, aldus Zidane. ,,Hij zal er niet lang uit zijn, al kan ik niet zeggen hoe lang het precies gaat duren.”

Ook keeper Thibaut Courtois, landgenoot van Hazard, ging in op de nieuwe kwetsuur. ,,Hij is een beetje boos en verdrietig. Hij trainde goed deze week en keek er naar uit terug te keren”, zei de doelman. ,,Hij was weer zo snel als gewoonlijk. Maar gelukkig gaat het nu in ieder geval niet om zijn enkel.”

Hazard, afgelopen jaar geplaagd door twee enkelblessures, stond vorig seizoen slechts veertien keer in de basis in de competitie en scoorde pas één keer. Real Madrid versloeg Valladolid dankzij een doelpunt van Vinícius Júnior. De Spaanse kampioen heeft na drie duels 7 punten.