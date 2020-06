Zirkzee moet bij Bayern alleen ‘Der Bomber’ voor zich dulden

Alleen Gerd Müller scoorde begin jaren zestig vaker in acht officiële Bayern-duels: hij trof zeven keer doel. Müller, in Duitsland een levende legende, maakte zijn debuut voor Bayern in 1964. Toen hij in 1979 stopte in München, inmiddels de bijnaam Der Bomber rijker, had hij 453 duels en 398 treffers achter zijn naam. Zijn topjaar was 1972, toen hij voor Die Mannschaft en Bayern liefst 85 doelpunten liet aantekenen.