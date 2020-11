Zit er weer een kink in de kabel tussen ‘reünie’ Depay-Koeman?

Nieuwe rechtszaak dreigt ‘Barça eist tien miljoen van Neymar vanwege belasting­fout’

11:56 Neymar en zijn oude club FC Barcelona zitten nog altijd in een financieel conflict. Volgens Mundo Deportivo zou Barça tien miljoen euro terug willen van de Braziliaan omdat hij in zijn tijd bij de Spaanse club te veel salaris zou hebben ontvangen. In 2015 zou Barcelona een fout gemaakt hebben met het inhouden van belasting bij het betalen van Neymar.