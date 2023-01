Ziyech belangrijk met assist bij nauwe zege Chelsea

Met video Oud-PSV’er Carlos Vinícius velt geplaagd Chelsea, debutant João Félix krijgt rood na tackle op Kenny Tete

Het seizoen van Chelsea wordt met de week minder rooskleurig. Na de pijnlijke exits in de League Cup en FA Cup door Manchester City, zakt de club uit Londen ook steeds verder weg in de Premier League. Na het verlies bij stadsgenoot Fulham vanavond (2-1) staat club tiende in de competitie.

13 januari