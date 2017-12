Ziyech: Ik leef voor duels met Spanje en Portugal, heel mooi

,,Een moeilijke loting, maar ook een super mooie”, reageert FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi. ,,We gaan ons meten met de wereldtop. Spanje en Portugal zijn natuurlijk grote voetballanden. Gelukkig moeten we de eerste poulewedstrijd meteen tegen Iran spelen. Doe je goede zaken in die wedstrijd met een overwinning, dan heb je hopelijk aan een gelijkspel tegen Spanje en Portugal genoeg voor de volgende ronde. Dat is ons doel.”



,,Na deze loting voel je dat het WK nu echter dichterbij komt. We kunnen ons nu gaan focussen op het toernooi. Het wordt heel zwaar, maar ik heb veel vertrouwen in een goede afloop. We hebben met Marokko één doelpunt tegen gekregen in de WK-kwalificatie. We weten dat we goed bezig zijn. Bovendien hebben we een goede teamspirit. We moeten ervoor zorgen dat we dit goede gevoel gaan meenemen richting het WK.”