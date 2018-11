Ziyech klopt Onana twee keer in kwalificatiewedstrijd

De penalty werd in de 54ste minuut veroorzaakt door Christian Bassogog. De aanvaller duwde op opzichtige wijze Sofiane Boufal binnen de zestien. Ziyech schoot de penalty vervolgens laag in de linkerhoek en zag Onana naar de rechterhoek duiken. De tweede treffer zag de keeper maar moeilijk aankomen. Met de arbiter in de buurt dacht Ziyech geen moment na en haalde van grote afstand doeltreffend uit.



Kameroen ging daarna op jacht naar de aansluitingstreffer, maar tot grote kansen leidde dat niet. De wedstrijd was helemaal gespeeld toen aanvoerder Karl Toko Ekambi in de 78ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg vanwege een schwalbe in de zestien van Marokko.