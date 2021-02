Ziyech plaatst zich met Chelsea voor kwartfinales, Hoever en Wolves uitgeschakeld

Ki-Jana Hoever is met Wolverhampton Wanderers eerder op de avond gestrand in de vijfde ronde van de FA Cup. In eigen huis verloren de Wolves met 2-0 van Southampton.



De bezoekers kwamen vlak na de rust op een 1-0 voorsprong. Het doelpunt van Danny Ings leek eerst te worden afgekeurd wegens buitenspel, maar na het bekijken van de beelden telde de treffer toch. Na kansen op de gelijkmaker voor onder anderen Adama Traoré, zorgde Stuart Armstrong in de 90ste minuut voor de beslissing met de 2-0. Hoever, die vorig jaar Liverpool verruilde voor Wolverhampton, speelde de hele wedstrijd.