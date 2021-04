Ziyech schiet Chelsea ten koste van City naar FA Cup-finale: ‘Ben op de goede weg’

VideoHakim Ziyech heeft Chelsea zaterdag aan een plaats in de finale van de FA Cup geholpen. Een doelpunt van de oud-Ajacied was uiteindelijk voldoende om Manchester City opzij te zetten: 1-0.

Bij Chelsea begon Ziyech eindelijk weer eens in de basis. De afgelopen weken moest de oud-Ajacied het vooral doen met een reserverol. Tegen City dacht Ziyech zijn ploeg in de zesde minuut al op voorsprong te hebben gebracht, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel van aangever Werner. Na rust ging het feestje bij de ploeg uit Londen wel door.

Even daarvoor had City al een tegenvaller te verwerken gekregen. Kevin de Bruyne moest namelijk geblesseerd het veld verlaten. De 29-jarige Belg greep naar zijn enkel na een duel met Chelsea-middenvelder N’Golo Kanté. De ernst van de blessure is nog niet duidelijk.

Na zijn openingstreffer kreeg Ziyech nog een goede kans om de marge te vergroten, maar nu wist doelman Zack Steffen wel te redden op de inzet van Ziyech. Tien minuten voor tijd werd hij vervangen door Emerson. In de slotfase werd een treffer van Chelsea-invaller Christian Pulisic ook nog afgekeurd vanwege buitenspel. Bij City bleef Nathan Aké op de bank.

‘Ben op de goede weg’

Na afloop van de wedstrijd gaf Ziyech aan dat hij nog niet in topvorm is. ,,Ik moet nog aan veel punten werken, maar ik denk wel dat ik op de goede weg ben", aldus de 28-jarige linkspoot, die zijn vijfde doelpunt voor Chelsea in alle competities maakte. ,,Voor het begin van elke wedstrijd moet je altijd het gevoel hebben dat je gaat scoren. Ik kreeg een goede voorzet waarna ik simpel raak kon schieten.”

Chelsea kan onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Tuchel, de vervanger van de in januari ontslagen Frank Lampard, naast de FA Cup ook nog de Champions League winnen. In de halve finales van de Europese koningsklasse speelt de huidige nummer 5 van de Premier League tegen Real Madrid. ,,Het kan inderdaad een mooi einde van het seizoen worden, als je kijkt waar we nog voor spelen”, erkende Ziyech. ,,Het ligt open voor ons en iedereen bij de club gelooft erin.”

Chelsea neemt het in de finale van het Engelse bekertoernooi op tegen Leicester City of Southampton. Die wedstrijd staat zondag om 19.30 uur op het programma. De finale wordt op zaterdag 15 mei gespeeld op Wembley.

