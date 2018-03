Ziyech wijst Marokko de weg tegen Servië

Frankrijk laat zich in eigen huis verrassen door Colombia

23 maart Het Franse voetbalelftal heeft in het Stade de France een pijnlijke nederlaag moeten incasseren. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps stond in de oefeninterland tegen Colombia na 25 minuten met 2-0 voor, maar gaf die voorsprong in de tweede helft uit handen.