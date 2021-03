Zlatan breekt even na vraag rond zoontje over Zweedse rentree: ‘Hij huilde toen ik wegging’

De 39-jarige topscorer, die zondag in Florence zijn rentree na een maand blessureleed opfleurde met een doelpunt, mikt donderdag in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd thuis tegen Georgië meteen weer op een basisplaats. Drie dagen later speelt Zweden uit tegen Kosovo. ,,Ik ben er klaar voor”, liet hij zelfbewust als altijd weten. ,,Ik ben er weer omdat ik het verdien. Ik train keihard, ik ben een trainingsjunkie. Bovendien heb ik geleerd om geduldig te zijn, zowel op als buiten het veld.”

Ibrahimovic, die in 2016 stopte als international, wil er bij Zweden geen one-man-show van gaan maken. ,,Ik ben slechts een klein puzzelstukje in het geheel. Ik wil de ploeg beter maken, ik ben teruggekomen om te presteren.”

De oud-Ajacied is met 62 goals de topscorer aller tijden in het Zweedse elftal. Hij droeg 116 keer het shirt van de nationale ploeg en was met Zweden van de partij op de WK’s van 2002 en 2006 en de EK’s van 2004, 2008, 2012 en 2016. Komende zomer doet Zweden weer mee aan het EK, dat verspreid over heel Europa wordt gespeeld. De ploeg van bondscoach Janne Andersson is ingedeeld in groep E, bij Spanje, Polen en Slowakije.