Zlatan Ibrahimovic (41) maakt rentree in Zweedse nationale elftal na langdurig blessureleed

Zlatan Ibrahimovic is door de Zweedse bondscoach Janne Andersson opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met België en Azerbeidzjan. De inmiddels 41-jarige aanvaller is maar net terug bij AC Milan na een zware knieblessure en kwam sindsdien pas drie keer in actie , telkens als invaller.

Ibrahimovic kondigde na het EK van 2016 zijn afscheid aan, maar keerde later terug op zijn beslissing. In 121 interlands scoorde hij 62 keer voor de Zweedse ploeg. Zijn laatste interland speelde hij iets minder dan een jaar geleden. In de play-offs voor de WK-kwalificatie tegen Polen viel Ibrahimovic tien minuten voor tijd in.

Bondscoach Andersson is blij met de terugkeer van de routinier. ,,We hebben altijd contact gehad, zelfs tijdens zijn blessure. Nu is hij fit en kan hij een bijdrage leveren op het veld. Ook qua persoonlijkheid en ervaring voegt hij veel toe aan het team. In die zin is hij een unieke speler.”

Jesper Karlsson ook opgeroepen

Verder is ook AZ-speler Jesper Karlsson van de partij. De linksbuiten kwam vooralsnog acht keer in actie voor zijn land. Oud-Heerenveen-doelman Kristoffer Nordfeldt en voormalig FC Groningen-verdediger Gabriel Gudmundsson zitten eveneens bij de nationale selectie.

De Zweden spelen in het kader van de EK-kwalificatie op 24 maart tegen België, drie dagen later tegen Azerbeidzjan. Beide duels worden in de eigen Friends Arena in Solna afgewerkt.

