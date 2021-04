Zlatan-loos Milan boekt moeizame zege op Genoa

Milan kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij Ante Rebic. Tien minuten voor rust deed Mattia Destro zijn oude club pijn door Genoa langszij te koppen. Uiteindelijk stelde Milan alsnog de drie punten veilig. In de 68e minuut tikte Scamacca de bal ongelukkig in eigen doel: 2-1. Zlatan Ibrahimovic ontbrak bij zijn ploeg vanwege een schorsing. Milan bezet nog altijd de tweede plaatst in de Serie A. De achterstand op koploper Inter, dat vanavond in actie komt tegen Napoli, is acht punten.