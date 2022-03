Zlatan of Lewandowksi? Ronaldo treft met Portugal het verrassende Noord-Macedonië

Primeur voor Manchester City: steenrijke club draait voor het eerst hoogste omzet van alle clubs

Manchester City voert voor het eerst de ranglijst van voetbalclubs met de hoogste omzet aan. De Engelse landskampioen lost FC Barcelona af. In het seizoen 2020-2021 had Manchester City een omzet van 645 miljoen euro, ondanks de coronacrisis die er in de voetbalwereld stevig inhakte.

