Zlatan op lijst met best betaalde spelers in VS slechts 27ste

Cocu ziet beterschap bij Fenerbahçe: ‘Balans in team is goed’

24 oktober Trainer Phillip Cocu wacht met Fenerbahçe al ruim een maand op de derde competitiezege. Toch ziet de voormalige PSV-coach progressie bij de huidige nummer vijftien van de ranglijst. ,,De laatste wedstrijden gaat het beter. De balans in het team zit goed, de tactische discipline is beter en we incasseren minder tegendoelpunten‘’, aldus Cocu.