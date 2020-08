Zo kan het dus ook: hoe de tienertransfer van Aké wel naar de wereldtop leidde

Honderden voetbaltalentjes verruilden de afgelopen jaren hun Nederlandse jeugdwerkgever voor een avontuur in de mondiale top. De meeste tienertransfers liepen uit op een mislukking, maar Nathan Aké is tien jaar later de nieuwste aanwinst van Manchester City. Dit is zijn omweg naar de wereldtop.

Feyenoord

Als zesjarige ziet de voetbalcarrière van Aké het levenslicht bij het Voorburgse Wilhelmina, een amateurclub dichtbij zijn roots. Al snel speelt hij zich in de kijker en komt hij in de jeugdopleiding van ADO Den Haag terecht. Na vier jaar meldt het grote Feyenoord zich. Met zijn rasta-haren en voetballende kwaliteiten trekt middenvelder Aké de aandacht van diverse scouts.

Volledig scherm Aké (uiterst rechts) viert de titel met de B1. Ook te herkennen: Terence Kongolo, Jean-Paul Boëtius, Tonny Vilhena , Vincent Janssen, Joey Sleegers, Lucas Woudenberg (boven) , Anass Achahbar en Vincent Janssen. © John de Pater

Chelsea

Op vijftienjarige leeftijd klopt het grote Chelsea aan bij huize Aké. De beleidsbepalers van de Londense grootmacht overtuigen Aké en schuiven hem een contract onder de neus. Aké verhuist naar Londen en wordt in zijn eerste jaar bij The Blues direct uitgeroepen tot meest beloftevolle speler van het jaar. Alles verloopt crescendo voor Baby Gullit, zoals hij door zijn haren liefkozend wordt genoemd. Eind december 2012 maakt Aké voor het eerst minuten in de hoofdmacht. Als zeventienjarige valt hij in de slotfase van het duel met Norwich City in. Ook op zijn Europese- en basisdebuut hoeft hij niet lang te wachten.

Volledig scherm 2014: Nathan Aké in actie namens Chelsea tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Shrewsbury Town. © AP

Reading

Lees hier waarom Pep Guardiola helemaal gek is van Nathan Aké. In 2015, als Aké net twintig kaarsjes heeft uitgeblazen, komen hij en Chelsea tot de conclusie dat een verhuur beter is voor zijn ontwikkeling. Zijn inbreng blijft beperkt tot elf duels in de hoofdmacht. Bij Championship-club Reading is het perspectief rooskleuriger, al komt hij slechts vijf duels in actie. Chelsea verhuurt hem alleen in de slotmaand van de competitie, maar hij helpt Reading als basiskracht in het hart van de defensie uit de degradatiezone. Chelsea beloont hem door zijn contract tot medio 2020 te verlengen.

Watford

Op de dag dat Aké een krabbel zet onder zijn nieuwe contract bij Chelsea, tekent hij ook voor een verhuurperiode aan Watford. Bij de promovendus is hij als linksachter meestal basisspeler. In achttien Premier League-duels maakt hij de negentig minuten vol. Bij Chelsea was hij aanvankelijk omgeturnd in een centrumverdediger, maar bij Watford toont hij zijn multi-inzetbaarheid. Aké en co eindigen knap op de dertiende plaats in een van de sterkste competities ter wereld. Na een sterk jaar keert Aké terug naar zijn broodheer.

Volledig scherm Nathan Aké. © Bryn Lennon

Bournemouth

Tot een kans bij Chelsea leidt zijn ijzersterke jaar niet. Kort na zijn terugkeer in Londen verhuurt de club hem aan Bournemouth. Voor de winterstop komt hij tot acht zeer overtuigende basisplaatsen in de Premier League. Het hoogtepunt boekt hij op 4 december 2016, toen Aké in de 93ste minuut de winnende treffer maakte in het spektakelstuk tegen Liverpool (4-3). Aké behoort wekelijks tot de uitblinkers bij Bournemouth, iets wat ook interim-coach Guus Hiddink opvalt.

Volledig scherm De winnende goal van Aké. © Getty Images

Chelsea

De Londenaren en Hiddink zijn dermate onder de indruk van zijn prestaties, dat Aké al na een halfjaar terugkeert op het oude nest. Tot zijn grote teleurstelling krijgt hij nauwelijks kansen en komt hij slechts twee Premier League-duels in actie. Hiddink verkiest de routine van spelers als Gary Cahill en César Azpiliqueta boven de jeugdige grilligheid van Aké. Daardoor komt de verdediger tot de conclusie dat een vertrek beter is voor zijn ontwikkeling.

Volledig scherm Nathan Aké © AFP

Bournemouth

Uiteraard ontvangt Bournemouth de linkspoot met open armen, na zijn kortstondige maar succesvolle verblijf aan de zuidkust. Direct groeit Aké uit tot een van de steunpilaren bij de middenmoter. In zijn eerste contractjaar staat hij alle 38 competitieduels aan de aftrap, een kunstje dat hij het seizoen erna herhaalt. In dat tweede jaar mist hij zelfs geen minuut in de zware en sterke Premier League. In 2017 verdient hij zijn debuut in het Nederlands elftal, waarvoor de teller inmiddels op dertien interlands staan.



In zijn derde seizoen bij Bournemouth is hij de belangrijkste schakel achterin, maar door een blessure mist hij negen competitieduels. In de wedstrijden waarin hij ontbreekt, blijkt Bournemouth kansloos. De club zakt steeds verder en eindigt uiteindelijk op de achttiende plaats, waardoor de club degradeert. In de laatste drie speelronden ontbreekt Aké wegens blessureleed. De wedstrijden daarvoor ontvangt hij de ultieme bekroning voor zijn gegroeide status: de aanvoerdersband.

Volledig scherm AKé torent boven Harry Kane uit. © BSR Agency

Manchester City

Meerdere clubs hengelen na de degradatie naar zijn diensten. Zo zijn onder meer Manchester United en voormalig werkgever Chelsea in de markt, maar is het uiteindelijk Manchester City dat beet heeft. Pep Guardiola is zeer gecharmeerd van de Nederlander, die op meerdere posities inzetbaar is. Het was zijn droom, toen hij negen jaar geleden naar Engeland toog. Ook al is hij geen onbetwiste basiskracht bij Chelsea geworden, is Aké via een omweg in de mondiale top beland.

