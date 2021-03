Zo maken de Noorse voetballers een statement tegen het WK in Qatar

6500 dodenDe spelers van Noorwegen hebben voor de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Gibraltar een statement gemaakt tegen het WK in Qatar, zoals ze dat al hadden aangekondigd. De spelers droegen voor de wedstrijd shirts met daarop de teksten ‘Respect’ en ‘Human rights'.

Tijdens de warming-up droegen de spelers van Noorwegen shirts met de tekst ‘Respect, op en naast het veld'. Deze shirts werden voor het volkslied nog vervangen. Tijdens het Noorse volkslied was de tekst ‘Mensenrechten, op en naast het veld’ te zien op de shirts van de elf basisspelers.



Noorwegen zit in de WK-kwalificatie in de poule bij Oranje. De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt op 1 september de uitwedstrijd bij Noorwegen. Op 16 november staat de wedstrijd in Nederland op het programma. Noorwegen stond halverwege met 0-2 voor in Gibraltar. Na twintig doelpogingen was het in de 43ste minuut eindelijk raak door een kopbal van spits Alexander Sørloth. Twee minuten later schoot Kristian Thorstvedt de 0-2 binnen voor Noorwegen.

In Noorwegen is veel weerstand tegen het WK in Qatar, nadat The Guardian vorige maand bekendmaakte dat er al 6500 arbeiders zijn overleden bij de bouw van de stadions voor het toernooi dat eind 2022 wordt gehouden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Geen enkele twijfel over actie’

De Noorse voetballers hadden al aangekondigd bij de start van de WK-kwalificatie een statement maken, als steunbetuiging aan de gastarbeiders in Qatar. Bondscoach Staale Solbakken wilde op de persconferentie gisteren nog niet verklappen wat zijn spelers van plan zijn. ,,We werken aan iets concreets”, zei Solbakken. ,,We willen druk uitoefenen op de FIFA om nog directer en steviger strenge eisen neer te leggen bij de autoriteiten in Qatar.”

De nieuwe aanvoerder Martin Ödegaard zei dat geen enkele speler twijfels had over de actie. ,,Iedereen vindt dat wat in Qatar gebeurt en gebeurd is niet klopt”, aldus de huidige middenvelder van Arsenal, dat hem huurt van Real Madrid.

Heel wat Noorse voetbalclubs willen dat hun land het WK in Qatar boycot. Ze vinden het niet gepast dat hun nationale ploeg meedoet aan een toernooi in een land waarin volgens de Britse krant The Guardian de afgelopen jaren 6500 gastarbeiders zijn overleden bij de bouw van de WK-stadions. De Noorse bond overweegt komende zomer een congres te organiseren over dit onderwerp.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Erling Haaland in actie tegen Gibraltar. © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Bekijk hier al onze voetbalvideo’s: