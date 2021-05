Zo werd prachtig Frans sprookje van Botmans Lille werkelijkheid: ‘Het is ongelooflijk’

Samenvatting Huilende Suárez haalt uit naar Barça: ‘Ze hebben mijn vrouw en kinderen pijn gedaan’

23 mei Luis Súarez liet zijn tranen de vrije loop nadat hij met Atlético Madrid de landstitel had gepakt. De maker van de winnende treffer in het uitduel met Real Vallodolid (1-2) ging na het laatste fluitsignaal even op de grasmat zitten. Veel ging door hem heen, ook zijn pijnlijke vertrek vorig jaar bij FC Barcelona.