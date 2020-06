Zó zien de 9 kampioensteams van Bayern sinds 2010 eruit

2010: Kampioen onder Van Gaal

Opstelling: Butt; Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber/Alaba; Van Bommel, Schweinsteiger, Robben, Müller, Ribéry; Gomez/Olic.



Louis van Gaal maakt Bayern in zijn eerste seizoen kampioen. De trainer heeft ook de opdracht het voetbal te veranderen. Meer balbezit, combinatievoetbal, vleugelspel. Van Gaal begint nog met twee spitsen, maar drukt eind augustus door dat Arjen Robben wordt gekocht van Real Madrid.



,,Ik twijfelde eerst, want Bayern had op dat moment al een tijdje geen succes meer in Europa. Maar het zou de keuze van mijn leven worden", zei Robben later. Het gangbare basisteam is een mix: keeper Hans-Jörg Butt is 35, het centrale duo Daniël van Buyten/Martin Demichelis is ook al op leeftijd net als Ivica Olic, die echter rondrent met de energie van een puberspits. Holger Badstuber, Thomas Müller en David Alaba zijn juist neoprofs. Alaba wordt met 17 jaar de jongste Bayern-debutant ooit in een Europese wedstrijd. Tegen Müller zegt Van Gaal in augustus: ik voorspel je, jij gaat aan het eind van dit seizoen al mee naar het WK. En dat gebeurt ook.