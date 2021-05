Zo zien we Pep Guardiola nooit: rokende topcoach gaat los op hit van Oasis

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De landstitel is al een week binnen, afgelopen vrijdag werd er spectaculair gewonnen bij Newcastle United (3-4). Nog twee duels in de Premier League (vanavond op Brighton en zondag thuis tegen Everton) om dan af te sluiten met wat de apotheose van het seizoen en vijf jaar Pep bij City moet worden: de finale van de Champions League. Chelsea, dat City uitschakelde in de halve finale van de FA Cup, wacht. Zingt Guardiola ook in de Portugese nacht van 29 mei ‘And so Sally can wait’?